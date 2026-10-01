Bahçeli'den Yeni Parti'ye eleştiri: Erdoğan konuşurken salondan ayrılmak doğru değildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı resepsiyonuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde konuşmaya başladığı sırada bazı Yeni Parti milletvekillerinin Genel Kurul'u terk etmesine ilişkin soruya yanıt verdi.

bahçeli'nin değerlendirmesi:

Bahçeli, soru üzerine, "Yeni Partinin Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır" dedi. Açıklamasında ayrıca, "Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazımdı" şeklinde görüşünü ortaya koydu.

tören bağlamı ve gözlemler:

Tören, TBMM'nin yeni yasama yılı resepsiyonu kapsamında gerçekleşti ve Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında bazı milletvekillerinin salonu terk ettiği görüldü. Bahçeli bu davranışı siyasi açıdan uygun bulmadığını belirterek eleştirdi ve yeni kurulan partinin siyasete yenilik katması gerektiğini vurguladı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN, "YENİ PARTİ, SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ SALONDAYKEN AYRILMASI SİYASİ AÇIDAN ÇOK DOĞRU OLMAMIŞTIR" DEDİ.