Bakan Bak: Sofya'da kazanılan 10 madalya ülke sporuna güç kattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli boksörlerin elde ettiği sonuçları değerlendirdi ve sporcuları tebrik etti.

Milli takımın başarısı:

Turnuvada milliler toplam 10 madalya ile kürsüye çıktı. Madalya dağılımı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz şeklindeydi. Özellikle Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımımızın aldığı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa şampiyonu olması, takımın turnuvadaki etkileyici performansını ortaya koydu. Bu sonuçlarla ülkemiz, hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etti.

Bak'ın mesajı:

Bak yayımladığı tebrik mesajında şunları ifade etti: "Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası’nda milli sporcularımız hem kadınlar hem de erkeklerde tarihi başarılar elde etti. 4’ü altın, 1’i gümüş, 5’i bronz olmak üzere 10 madalya kazanan milli boksörlerimizi kutluyorum. Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımımızın, 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile Avrupa şampiyonu olması, ülkemizin hem erkekler hem de kadınlarda genel sıralamada Avrupa ikinciliği elde etmesinden dolayı gururluyuz. Kazandıkları madalyalarla bizleri sevindiren milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Boks Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bakan Bak, sporcuların başarılarının sürmesini dileyerek emeği geçen teknik ekip, yöneticiler ve destekçilere teşekkür etti ve bu başarının ülke sporuna katkısına vurgu yaptı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI'NDA 10 MADALYA KAZANAN MİLLİ BOKSÖRLERİ TEBRİK ETTİ.