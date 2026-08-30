Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bakırköy'de alevlerin sardığı ev cep telefonuna yansıdı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi'nde çıkan ev yangını kısa sürede evi sardı; alevler ve duman çevrede paniğe yol açtı, yangın anları kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bakırköy'de alevlerin sardığı ev cep telefonuna yansıdı

Olay yeri ve yangının gelişimi:

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangının hızla yayılması binanın büyük bölümünde etkili oldu.

vatandaşların müdahalesi ve ekiplerin yönlendirilmesi:

Yangını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi. Alevler ve yoğun dumanın yükselmesi çevrede panik yaratırken, ekiplerin yönlendirmesiyle bölgedeki vatandaşlar güvenli bölgelere alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Yangın anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Evin durumu ve olası hasar kapsamlı incelemeyle netleştirilecek.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNE BAĞLI BAKIRKÖY MAHALLESİ’NDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI. HENÜZ...

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNE BAĞLI BAKIRKÖY MAHALLESİ’NDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI. HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGINDA EV ALEVLERE TESLİM OLURKEN, YANGIN ANLARI KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güzellik merkezinde izinsiz mahrem kayıt iddiası: bir şüpheli daha yakalandı
images

Bir yıllık emek 15 dakikada kül oldu: kamyonet ve mallar tamamen yandı
images

Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü kurtuldu
images

Eskişehir'de 290 bin liralık ceza sonrası arbede: eski emniyet müdürünün oğlunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mahalle dayanışmasını güçlendirmek için 27 gönüllü yemin etti

Güzellik merkezinde izinsiz mahrem kayıt iddiası: bir şüpheli daha yakalandı

Bir yıllık emek 15 dakikada kül oldu: kamyonet ve mallar tamamen yandı

Park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor