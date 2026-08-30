Bakırköy'de alevlerin sardığı ev cep telefonuna yansıdı

Olay yeri ve yangının gelişimi:

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi'nde bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, yangının hızla yayılması binanın büyük bölümünde etkili oldu.

vatandaşların müdahalesi ve ekiplerin yönlendirilmesi:

Yangını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve diğer acil müdahale ekipleri sevk edildi. Alevler ve yoğun dumanın yükselmesi çevrede panik yaratırken, ekiplerin yönlendirmesiyle bölgedeki vatandaşlar güvenli bölgelere alındı.

görüntüler ve soruşturma:

Yangın anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntülerde alevlerin kısa sürede yayıldığı görüldü. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Evin durumu ve olası hasar kapsamlı incelemeyle netleştirilecek.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNE BAĞLI BAKIRKÖY MAHALLESİ’NDE BİR EVDE YANGIN ÇIKTI. HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGINDA EV ALEVLERE TESLİM OLURKEN, YANGIN ANLARI KAMERAYA YANSIDI.