Balıkesirli öğrenciler TEKNOFEST güneydoğu finallerinde dört dereceyle öne çıktı

Balıkesirli ekipler TEKNOFEST sahnesinde iddialı performans sergiledi

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu finallerinde Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci ekipleri, toplam dört Türkiye derecesi elde ederek il adına dikkat çekici bir başarı kaydetti. Organizasyona katılan 81 il ve 99 ülkeden 1,6 milyonu aşkın yarışmacı arasından finale kalan öğrenciler, yenilikçi projeleri ve teknoloji alanındaki yetkinlikleriyle öne çıktı.

Kazanılan dereceler:

Türkiye birincisi: Edremit BİLSEM öğrencilerinden oluşan NEBULA BİLSEM takımı, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması Ortaokul Seviyesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Kategorisi'nde birincilik elde etti. Takım, 80 bin TL ödül ve birincilik kupasının sahibi olurken danışman öğretmenliğini Ahmet Alkaya yaptı.

Türkiye ikincisi: Susurluk İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden SİHO Takımı, TEKNOFEST Robolig Yarışması Robotik/Otonom Kategorisi'nde ikincilik kürsüsüne çıktı. Ekip 60 bin TL ödül ve ikincilik kupası kazandı; danışman öğretmeni Erkan Bulut olarak belirtildi.

Türkiye üçüncüsü: Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerinden TEKNO EDREMİT, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması İlkokul Seviyesi Sağlıklı Yaşam Kategorisi'nde üçüncülük elde etti. Takım 50 bin TL ödülün sahibi olurken danışman öğretmen Mustafa Selçuk ve koordinatör Cemile Dudu Kayaaltı görev aldı.

Türkiye üçüncüsü: Burhaniye BİLSEM, TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması Hava ve İklim Kategorisi'nde üçüncülük kazandı. Proje 70 bin TL ödül ve üçüncülük kupasıyla ödüllendirildi; danışman öğretmen Harun Yıldız.

il milli eğitiminden değerlendirme:

İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal yaptığı açıklamada öğrencileri, öğretmenleri ve ekipleri tebrik ederek, "Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ülkemizin geleceğine katkı sunan öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli öğretmenlerimizi ve tüm ekiplerimizi gönülden tebrik ediyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi vizyonuyla çalışan, üreten ve geleceği tasarlayan Balıkesir’in gençleriyle gurur duyuyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkesirli takımların TEKNOFEST’teki bu performansı, kent genelinde yürütülen eğitim-öğretim ve proje tabanlı çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Elde edilen dereceler, hem öğrencilerin bireysel yetkinliklerini hem de danışman öğretmenlerin yönlendirmesinin önemini ortaya koydu.

EDREMİT BİLSEM ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN NEBULA BİLSEM TAKIMI, İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI ORTAOKUL SEVİYESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ KATEGORİSİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.