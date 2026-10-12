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Gençlik merkezinin otonom deniz aracı 2026 TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldu

Elazığ Gençlik Merkezi Mavera Marine Takımı, ilk yılında geliştirdiği tam otonom insansız deniz aracıyla 2026 TEKNOFEST İDA kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:39

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:47

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EDİTÖR: İrem Özkan

Gençlik merkezinin otonom deniz aracı 2026 TEKNOFEST’te Türkiye birincisi oldu

Elazığ gençlerinden hızlı yükseliş:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'nde kurulan EGM Mavera Marine Takımı, 2026 TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı (İDA) kategorisinde büyük bir başarı elde etti. Takım, ilk katılımında geliştirdiği tam otonom deniz aracıyla Türkiye birinciliğini kazandı.

hazırlık süreci ve merkez desteği:

Fırat Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ekip, Gençlik Merkezi'nde yürütülen yaklaşık 5 aylık yoğun bir çalışma sonucunda yarışmaya hazır hale geldi. Gençlik Merkezi'nin sunduğu atölye ve çalışma alanları, teknolojik altyapı, teknik ekipman ve malzeme desteği projenin geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Takım kaptanı Merve Karagülle ve akademik danışman Arş. Gör. Dr. Kübra Arslanoğlu koordinasyonunda ekip, sabahlara kadar süren mesailerle projeyi tamamladı.

araç yetenekleri ve yarışmadaki performans:

Proje, elektrik-elektronik, mekanik ve yazılım disiplinlerinin bir araya gelmesiyle hayata geçirildi. Araç; engelden tanıma, engelden kaçma ve kamikaze görevlerini başarıyla yerine getirdi. Entegre edilen kamera sistemi dubaları renk kodlarına göre algıladı ve parkurdaki görevleri insan müdahalesi olmadan tamamladı. Akademik danışman Dr. Arslanoğlu, ekibin parkuru 3,5 dakikada tamamlayan ilk takım olduğunu vurguladı.

Takımın üye kadrosunda Hüseyin Türkan, Mustafa Olğaç, Müberra Kılıçer, Onur Fidan, Mustafa Kaan İşgüzar, Talha Yıldırım, Cihat Caner Akdemir, Tuğçe Dilmaç, Ümitcan Çınar ve Fatma Türkmen yer alıyor. Elektrik-elektronik sorumlusu olan Müberra Kılıçer, aracın güç sistemleri ve sistem mimarisine dair çalışmaları üstlendiğini belirtti ve ekip çalışmasının multidisipliner olduğunu aktardı.

Takım kaptanı Merve Karagülle, ilk yılda elde edilen birinciliğin ardında yatan özveriyi, ekip dayanışmasını ve Gençlik Merkezi'nin sağladığı desteği öne çıkardı. Akademik danışman Dr. Arslanoğlu ise öğrencilerin gösterdiği fedakarlığı ve takım uyumunu övdü, Fırat Üniversitesi ile Elazığ adına hissedilen gururu dile getirdi.

Bu sonuç, gençlik merkezlerinin teknik altyapı ve eğitim destekleriyle yerel yetenekleri kısa sürede rekabetçi seviyelere taşıyabileceğinin somut bir örneği olarak değerlendiriliyor.

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN TAM OTONOM İHA...

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK MERKEZİ BÜNYESİNDE GELİŞTİRİLEN TAM OTONOM İHA PROJESİ, 2026 TEKNOFEST’TE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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