TUSAŞ cephesinden kaan ve yerli platform vurgusu: yeni prototip bu yıl uçacak

TUSAŞ genel müdürü kastamonu'da gençlerle bir araya geldi

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mavi Vatandan Gök Vatana Milli Teknoloji Hamlesi' programında gençlerle konuştu. Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Demiroğlu, kurumun yürüttüğü projeler, ihracat adımları ve gençlere yönelik çağruları hakkında bilgi verdi ve programa katılan gençleri TUSAŞ'a davet etti.

kaan ve ihracat hedefleri:

Demiroğlu, TUSAŞ’ın HÜRKUŞ, ANKA, ATAK, GÖKBEY ve HÜRJET gibi projelerine değinerek, kurumun özgün platform üretme kapasitesine dikkat çekti. 2026 itibariyle '13 tane kendimize özgün platformumuz var' ifadesini kullanan Demiroğlu, yerli ürünlerin hem iç pazarda hem de yurt dışında talep gördüğünü söyledi. Açıklamalarında, İspanya ile imzalanan anlaşmaya atıf yaptı: '30 tane aldı, imzaladık. İspanya’ya 2028 yılında teslimatları yapmak için çalışıyoruz. Teslim etmeden 15 tane daha almak için de İspanya plan yapıyor.' Bu satış sürecinin, teslimat öncesi dış talebin ve güvenin bir göstergesi olarak sunuldu.

Demiroğlu, KAAN ile ilgili olarak TUSAŞ’ın 5. nesil seviyesinde projeler bulunduğunu ve 6. nesil KAAN üzerinde çalışılacağını ifade etti. Dünyada bu seviyede platform üretebilen ülke sayısıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: 'Dünyada 4 tane ülke yapabiliyor. Amerika, Rusya, Çin ve Türkiye yapıyor.' Ayrıca KAAN'ın caydırıcılık amacıyla geliştirildiğini vurguladı ve projeye ilişkin umut verici bir not ekledi: 'KAAN zaten uçtu, yenisi de inşallah bu sene içerisinde uçacak.' Bu açıklama, hem mevcut prototiplerin ilerlediğini hem de yeni versiyonların yakın zamanda test uçuşlarına hazırlanacağını işaret ediyor.

yerli helikopter ve eğitim amaçlı üretim:

Demiroğlu, ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden biri olduğunu belirtti ve kurumsal güvenini esprili bir dille ortaya koydu: 'Gelenlere diyoruz ki “bak en iyisi, beğenmezsen de parasını geri göndereceğim.”' GÖKBEY helikopterine de özel bir vurgu yapan Demiroğlu, ismine duygusal bir benzetme yaparak 'Adı GÖKBEY ama kızım gibi' dedi. GÖKBEY ailesi içinde 10 tonluk sınıfta yer alan ve Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü için yangın söndürmede kullanılacak 8 adetlik bir üretim planı bulunduğunu; söz konusu helikopterin tek seferde 4 ton su atabileceğini aktardı. Ayrıca ANKA, AKSUNGUR ve ANKA-3 gibi insansız hava aracı projelerinden de bahsetti.

gençlere yönelik mesaj: fırsatları iyi kullanın

Konuşmasında, kendi eğitim yıllarına ilişkin anekdotlar paylaşan Demiroğlu, o dönemde çevredeki akımların ve beklentilerin farklı olduğunu hatırlattı. Üniversitede gördüğü zorlukları örnek vererek, bugün gençlerin daha fazla fırsata sahip olduğunu söyledi ve TEKNOFEST gibi etkinliklerin ardından gelen dönemi şans olarak nitelendirdi. Gençlere yönelik açık çağrısı şu şekildeydi: 'Bırakın “yapamazsınız” denilmeyi, “bak biz buraya kadar yaptık, sizler de daha iyisini yapabilirsiniz, alın size fırsat, hadi yapın” denilen bir dönemden geçiyoruz. Bunları iyi kullanın.'

Gençlerin zaman yönetimi konusunda da uyarılarda bulunan Demiroğlu, sosyal medyada geçirilen sürenin eğitim ve üretime ayrılması gerektiğini vurguladı: işin büyük kısmını kendilerini eğitmeye ve geleceğe hazırlanmaya ayırmaları gerektiğini söyledi.

caydırıcılık ve milli savunma anlayışı:

KAAN ve diğer platformların geliştirilme amacını savunma ve caydırıcılık perspektifinden aktaran Demiroğlu, 'Biz KAAN’ı kullanmak istemiyoruz' ifadesini tekrar ederek projenin hedefini açıkladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: 'Kullanmamak için yapıyoruz... Ama gerektiğinde kullanırız.' Bu yaklaşım, geliştirilen sistemlerin varlık göstererek potansiyel tehditleri önleme stratejisinin temelini oluşturduğunu gösteriyor. Demiroğlu, Türkiye çevresindeki güvenlik ortamına da işaret ederek, ülkenin 'bir huzur adası' olduğunu belirtti ve hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

TUSAŞ’ın kuruluş ve kapasite verilerine de yer veren Demiroğlu, kurumun dünyada 48’inci sırada yer aldığını, 16 bin 500 çalışan bulunduğunu söyledi. Ayrıca TUSAŞ’ta günlük yaklaşık 20 bin civarında insanın olduğunu; bu büyüklüğün Türkiye’deki 973 ilçe sayısıyla ve kurumun nüfus karşılaştırmalarıyla ifade edildiğini aktardı: '20 bin insanın olduğu TUSAŞ, 392 ilçeden daha büyük. Türkiye’nin yüzde 40 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip.'

eğitimcilerden teknoloji vurgusu:

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de konuşmasında dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme dikkat çekti. Gümüş, teknolojik gelişmelerin eğitimin merkezine yerleşmesi gerektiğini, gençlerin sadece teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bireyler olmasının hedeflendiğini söyledi. 'Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılını imar edecek gençlerimiz, sadece teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten... yarına şekil ve yön veren olsun' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Meftun Dallı ve İl Müdürü Hasan Gümüş tarafından Genel Müdür Dr. Mehmet Demiroğlu'na hediye takdim edildi. Etkinlik boyunca hem TUSAŞ’ın projeleri hem de gençlere yönelik fırsat çağrısı öne çıkan temalar oldu.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DR. MEHMET DEMİROĞLU KONUŞMA YAPTI