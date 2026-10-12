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Balta tehdidiyle alıkoyma iddiası: boşanma aşamasındaki koca tutuklandı

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini balta ile tehdit edip balta sapıyla darbederek yatak odasında zorla alıkoyduğu ileri sürülen T.M.K. tutuklandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:04

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 16:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balta tehdidiyle alıkoyma iddiası: boşanma aşamasındaki koca tutuklandı

Balta tehdidiyle alıkoyma iddiası samsun'da soruşturuldu

Samsun’un Atakum ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşini balta ile tehdit ederek zorla alıkoyduğu öne sürülen olay sonrası bir kişi tutuklandı.

Olayın ayrıntıları:

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin ulaştığı şikâyete göre, Y.K. (40) adlı kadın, resmi nikâhlı eşi T.M.K. (46) tarafından evin yatak odasında balta ile tehdit edildiğini ve balta sapı ile darbedildiğini bildirerek polise başvurdu. Olayın yaşandığı adres, Yeşildere Mahallesi, Atakum olarak kayda geçti.

soruşturma ve adli süreç:

Başvuru üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı ve şüpheli T.M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece tutuklanarak hüküm kesinleşene kadar Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU VE 2 YILDIR AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ BALTA İLE...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU VE 2 YILDIR AYRI YAŞADIĞI EŞİNİ BALTA İLE TEHDİT EDİP BALTA SAPIYLA DARP EDEREK ZORLA ALIKOYDUĞU İDDİA EDİLEN KOCA T.M.K.(46) TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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