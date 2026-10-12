Akhisar'daki kazada iki sürücü tutuklandı, yedek şoför adli kontrolle serbest

Kaza ve soruşturmanın kısa özeti:

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen çarpışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya karışan tur otobüsü ile çekici üzerinde yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan sürücüler hakkındaki işlemler tamamlandı.

İşlemlerinin ardından tur otobüsü şoförü M.A. ile çekici sürücüsü H.K. tutuklandı. Otobüsün yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada öne çıkan tespitler:

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, otobüs sürücüsü M.A.'nın yönetmeliklerle belirlenen geriye gitme ve manevra kurallarına aykırı hareket ettiği, çekici sürücüsü H.K.'nin ise hız sınırlarına uymadığı gerekçeleri öne çıkarıldı. Bu tespitler, adli süreçte tutuklama kararlarının temel gerekçeleri olarak kayda geçti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, kaza sonrası bölgedeki ilk müdahaleler ve yaralıların nakli esnasında sağlık ekiplerinin yoğun çalıştığı bildirildi. Olay yerinde ve soruşturma kayıtlarında yer alan bu bulgular, dosyanın mahkeme sürecinde değerlendirilmesi için delil niteliği taşıyor.

Hukuki süreç ve takip:

Tutuklanan sürücüler hakkında yürütülecek kovuşturma ve yargılama süreci devam edecek. Adli kontrol uygulanan M.Y.'nin serbest bırakılması, soruşturmadaki rolü ve mevcut değerlendirmelere göre gerçekleşti. Olayla ilgili olarak savcılık ve emniyet birimleri tarafından yürütülen işlemler ve elde edilen tespitler, dava sürecinde konu edilecek konular arasında yer alacak.

Bu aşamada kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, yetkili kurumların soruşturmayı tamamlaması ve delillerin mahkeme önünde değerlendirilmesi bekleniyor.

KAZA (ARŞİV)