Otobüste eşi hayatını kaybeden 76 yaşındaki yolcunun ifadeleri

kaza ve yolculuğun akışı:

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkiinde meydana gelen kazada, 78 YD 559 plakalı çekici ile 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün çarpışması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazada eşi vefat eden ve yaralanan 76 yaşındaki Süleyman Eryılmaz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ayşe Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Eryılmaz, yolculuğun sabah saat 08.00'de Mustafakemalpaşa'dan başladığını, Susurluk'ta kahvaltı yapıldığını ve yol boyunca şoför değişikliği yaşandığını aktardı. Otobüste para toplandığını ve yolculuğun Akhisar sapağına kadar planlandığı şekilde sürdüğünü söyledi.

yolcunun anlattıkları ve çarpışma anı:

Eryılmaz, otobüsün Akhisar sapağını geçtikten sonra sürücünün geri manevra yaptığını belirterek, "Akhisar'a dönecekti, dönemedi. Yedek şoför onu durdurdu; durduktan sonra geri geri gitmesini söyledi. Geri geri gitti. O arada ne oldu bilmiyorum, arkadan gelen tır herhalde bize vurdu" şeklinde konuştu.

Otobüste 22-23 numaralı koltuklarda, arka kapıya yakın bir yerde oturduğunu söyleyen Eryılmaz, eşinin cam tarafında bulunduğunu ve çarpışma sonrası otobüsün yan yattığını belirtti. Eryılmaz, çarpmanın ardından yaşananları tam hatırlamadığını ifade ederek, "Otobüs yan yatınca nasıl oldu bilemiyorum. O arada hanım vefat etmiş. Beni almışlar, buraya hastaneye getirmişler" dedi.

kazanın ardından adımlar:

Kazanın doğrultusunda, tur otobüsünün sürücüsü M.A., otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin sürücüsü H.K., hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı. Yetkililer kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yaşananlar, yol güvenliği ve dur/kalk manevralarının riskleri üzerine yeniden dikkat çekerken, yaralıların tedavileri sürüyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

MANİSA’NIN AKHİSAR İLÇESİNDE ÇEKİCİNİN TUR OTOBÜSÜNE ÇARPMASI SONUCU 11 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 27 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA EŞİNİ KAYBEDEN, KENDİSİ DE YARALANAN 76 YAŞINDAKİ SÜLEYMAN ERYILMAZ, OTOBÜSÜN AKHİSAR SAPAĞINI GEÇTİKTEN SONRA GERİ MANEVRA YAPTIĞINI, BU SIRADA ARKADAN GELEN ÇEKİCİNİN OTOBÜSE ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ.