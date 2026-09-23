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Bandırma'da kamyon çarpışması: hamile anne ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Bandırma-Karacabey yolunda otomobilin karşı şeride geçmesiyle meydana gelen kazada, hamile anne ile 3 yaşındaki kızı ve bebeği öldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bandırma'da kamyon çarpışması: hamile anne ve 3 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

kazanın seyrine ilişkin ilk bilgiler

Bandırma-Karacabey kara yolu Çavuşköy Kavşağı'nda saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Karacabey yönünden Bandırma istikametine giden 10 TT 426 plakalı otomobilin sürücüsü Merve Turan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Bandırma'dan Karacabey yönüne seyreden 16 ABT 586 plakalı kamyonla çarpıştı; otomobil kamyonun altına girerek bir süre sürüklendi.

ilk müdahale ve can kayıpları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Merve Turan ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu Ahsen Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne ve kızının cenazeleri Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

doğmamış bebeğe yapılan müdahale:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Merve Turan'ın doğumuna yaklaşık iki hafta kaldığı belirlendi. Hastanede anne karnındaki bebeği kurtarmak amacıyla acil müdahale ve ameliyat gerçekleştirildi; ancak doktorların tüm çabalarına rağmen bebek de kurtarılamadı.

soruşturma devam ediyor:

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Yetkililer, kazanın oluş nedenini ve araçların durumunu belirlemeye yönelik çalışmalarını yerinde sürdürüyor.

BALIKESİR’İN BANDIRMA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONUN ALTINA...

BALIKESİR’İN BANDIRMA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYONUN ALTINA GİRDİĞİ KAZADA, DOĞUMUNA 2 HAFTA KALDIĞI ÖĞRENİLEN ANNE İLE 3 YAŞINDAKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ. ANNE KARNINDAKİ BEBEK DE DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA RAĞMEN KURTARILAMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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