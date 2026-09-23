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inebolu'da dersökü köyünde çıkan yangın sonrası yardım çalışmaları sürüyor

23 Eylül 2026 sabahı Deresökü köyünde çıkan soba kaynaklı yangında evler, ahır ve yapılar zarar gördü; kurumlar barınma için konteyner ve lojman sağlıyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

inebolu'da dersökü köyünde çıkan yangın sonrası yardım çalışmaları sürüyor

İnebolu'da yangının gelişimi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde 23 Eylül 2026 sabahı saat 05.15 civarında bir ahşap evde yangın çıktı. Yangının, evde bulunan sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. İlk ihbarı takiben bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesine rağmen, rüzgârın etkisiyle alevler civardaki yapılara sıçradı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde 11 evin yandığı yönünde bilgiler paylaşılırken, kaymakamlık açıklamasında toplam 10 evin etkilendiği bildirildi. Yangında samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yardımcı yapılar ile köy mezarlığındaki bazı mezarlar da zarar gördü.

Müdahale detayları ve hasarın boyutu:

Acil durum çağrısının ardından AFAD, Jandarma, belediye itfaiyeleri, Orman teşkilatı ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaymakamlık açıklamasına göre sahada 27 araç ve 64 personel ile yoğun bir müdahale yürütüldü; ayrıca yangının ormanlık alana sıçraması, 80 kilometre /saate ulaşan şiddetli rüzgâra rağmen önlendi. Yapılan açıklamada can kaybı veya yaralanma ile hayvan kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Yardım organizasyonu ve geçici barınma:

Kaymakamlık, etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlarla koordineli biçimde çalışıldığını bildirdi. Bu kapsamda bölgeye 10 adet konteyner sevkiyatına başlandığı; köyde bulunan iki lojmanın, evleri yeniden inşa edilene kadar geçici barınma amacıyla tahsis edilmesinin planlandığı belirtildi. Ayrıca ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere İnebolu Öğretmenevinde 5 oda ayrıldı.

Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen sıcak ikram aracıyla vatandaşlara hizmet sunuluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise talep oluşması hâlinde hayvanların barındırılması için çadır gönderilmesini planlıyor. Kaymakamlık, çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonuyla aralıksız sürdüğünü ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakamlık açıklamasında ayrıca zorlu hava koşullarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında görev yapan tüm ekiplerin çabalarına teşekkür edildi ve bölgedeki yardım çalışmalarının takipçisi olunacağı vurgulandı.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNE 11 EVİN YANDIĞI YANGINLA İLGİLİ İNEBOLU KAYMAKAMLIĞINDAN YAPILAN...

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNE 11 EVİN YANDIĞI YANGINLA İLGİLİ İNEBOLU KAYMAKAMLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, VATANDAŞLARIN TÜM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN TÜM KURUMLARIN ARALIKSIZ ÇALIŞTIĞI BELİRTİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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