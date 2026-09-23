Malatya'da bariyer ile korkuluk arasından düşen kişi ağır yaralandı

Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Sanayi Alt Kavşağı'nda meydana gelen olayda, bariyer ile demir korkuluk arasında yürüyen bir kişi düştü ve ağır yaralandı.

olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, olay saat 16.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu üzerindeki Sanayi Alt Kavşağı'nda gerçekleşti. Bölgede bariyer ile demir korkuluklar arasında yürüyen M.G., henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.G., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, düşüşün nedeninin belirlenmesi için görgü tanıkları ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyecek.

Olay, çevredeki ulaşım ve yaya güvenliği açısından dikkat çekerken yetkililer incelemenin sürdüğünü bildirdi.

MALATYA'DA BARİYER İLE DEMİR KORKULUKLAR ARASINDA YÜRÜRKEN YAKLAŞIK 3 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ŞAHIS AĞIR YARALANDI.