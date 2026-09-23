Fethiye'de boşanma sürecinde tüfekle yaralanan kadının duruşmasında sanıktan özür

Duruşmada gelişmeler:

Muğla’nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi H.K.'yi av tüfeğiyle yaralayan tutuklu sanık Veli Katrancı hakkında, Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmaya, tedavi sürecinde olan mağdur katılamazken taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, ikinci duruşmada da saldırının eşine olan sevgisinden kaynaklandığını belirterek mahkemede özür diledi. Savunmasında olayın nedenine ilişkin yine kişisel gerekçeler sunduğu kayıtlara geçti.

Mağdurun sağlık durumu:

Mahkeme tutanaklarına göre H.K., Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunuyor. Avukatının bildirdiğine göre mağdur ikinci bacağını da kaybetti; kaptığı enfeksiyon nedeniyle taburcu edilemiyor ve tedavisi sürüyor. Avukat, hastanın yaklaşık 10-15 gün içinde taburcu olabileceğini ifade etti.

Mahkeme kararları:

Court, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca mahkeme, mağdurun bir sonraki duruşmada hazır edilmesine hükmetti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın davaya müdahil olma talebi, suçtan doğrudan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Mahkemece görüntülerin izlenmiş olması nedeniyle Adli Tıp Kurumu'ndan rapor tanzim edilmesi talebi de reddedildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Kasım tarihine ertelendi.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURUP İKİ BACAĞINI KAYBETMESİNE NEDEN OLAN SANIK, MAHKEMEDE EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ.