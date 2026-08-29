Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü

Sarıkamış'ta genelde çöplük çevresinde görülen boz ayı, Hamza Kral'ın teknesiyle Karakurt Barajı'nda yüzdüğü anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:45

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü

Karakurt barajında yüzme anı:

Sarıkamış ilçesinde sıklıkla çöplük ve çöp konteynerleri çevresinde gözlemlenen bir boz ayı, bu kez rotasını Karakurt Barajı'na çevirdi. Göldeki ayı, suyun üzerinde güçlü kulaçlarla ilerlerken çevredeki balıkçılar tarafından fark edildi.

Tekneyle gezinti yapan Hamza Kral, gölün ortasında hızla ilerleyen ayıyı görünce teknesini yaklaştırdı ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ayı, teknenin yaklaşmasına önce aldırış etmedi, daha sonra balıkçının seslenmesi üzerine yönünü değiştirerek yüzmeye devam etti.

balıkçının görüntüleri ve tanıklık:

Görüntülerde ayının suyu geçiş veya serinlemek amacıyla kullanıp kullanmadığı kesinleşmiyor; ancak teknenin yaklaştığı anda ayının rotasını değiştirmesi net biçimde görüldü. Hamza Kral'ın kaydettiği bu anlar, barajda nadir görülen bir sahne olarak dikkat çekti.

davranış ve olası nedenler:

Sarıkamış'ta daha önce ilçe çöplüğü ve sokak aralarında da görüntülenen aynı boz ayının bu kez barajda yüzmesi, bölgedeki vahşi yaşam hareketliliğini yeniden gündeme getirdi. Ayının barajdaki yüzüşü, cep telefonu kamerasına anbean yansırken, gözlemciler bu sahnenin hem şaşırtıcı hem de renkli görüntüler sunduğunu belirtti.

SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GENELLİKLE ÇÖPLÜK VE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN BOZ AYI, BU KEZ...

SARIKAMIŞ İLÇESİNDE GENELLİKLE ÇÖPLÜK VE ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ÇEVRESİNDE GÖRÜLEN BOZ AYI, BU KEZ ROTASINI KARAKURT BARAJI’NA ÇEVİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü
images

Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi
images

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı
images

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler