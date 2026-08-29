Vadinin erişim sıkıntısı turistleri yolda bıraktı

Cennet-Cehennem Vadisi'ne ulaşımda aksama

Hakkari'nin doğal çekim noktalarından Cennet-Cehennem Vadisi, farklı illerden gelen yerli turistleri ağırlarken ulaşım kaynaklı sorunlarla gündeme geldi. İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden bölgeyi görmek için gelenler, tur araçlarının nemli ve yumuşayan yollar nedeniyle ilerleyememesi sonucu yolda kaldı. Araçların durması üzerine aralarında 60 yaş ve üzeri ziyaretçilerin de bulunduğu gruplar, yolun bazı kısımlarını yaya olarak kat etmek zorunda kaldı.

yağışlı havalarda yolun durumu:

Sürücüler, vadinin doğal güzelliklerinin ziyaretçi çektiğini vurgularken özellikle yağışlı ve nemli havalarda yol yüzeyinin yumuşadığını, bunun da tur araçlarının ilerlemesini güçleştirdiğini belirtti. Bölgedeki yollarda yaşanan bu yumuşama, hem ulaşımın kesintiye uğramasına hem de ziyaretçiler için ek yorgunluk ve risk oluşturmasına yol açıyor.

sürücü ve tur organizatörlerinin talepleri:

Tur sürücüleri ve organizatörler, bölgenin daha fazla ziyaretçi ağırlayabilmesi ve güvenliğinin sağlanabilmesi için ulaşım altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sürücüler, Cennet-Cehennem Vadisi'ne erişimi sağlayan yolların asfaltlanmasını ve düzenli bakım yapılmasını talep ederek, bölgenin turizme kazandırılması sürecinde altyapı yatırımlarının önceliklendirilmesini istedi.

CENNET-CEHENNEM VADİSİ, FARKLI İLLERDEN GELEN YERLİ TURİSTLERİ AĞIRLARKEN ULAŞIM SORUNU YAŞANDI.