Demirözü'nde yeni su rezervi Petekli Göleti tarıma 6 bin 500 dekar can suyu verecek
Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Torbalı Deresi üzerinde inşa edilen Petekli Göleti projesinde çalışmalar sürüyor. Proje, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
proje özellikleri:
Gölet, temelden 50 metre yüksekliğinde ve 1,64 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak.
tarıma katkısı:
Petekli Göleti'nin tamamlanmasıyla 6 bin 500 dekar tarım arazisi suya kavuşacak.
PETEKLİ GÖLETİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
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