Başakşehir'de sokakta silahlı saldırı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Başakşehir'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Olay anı ve müdahale:

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Taşıma ve müdahale sonrası:

İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ KİŞİ SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI