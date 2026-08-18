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Basın Ekspres'te sağdan geçme girişimi kaza ile bitti: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bahçelievler Basın Ekspres yolunda motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti; polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Basın Ekspres'te sağdan geçme girişimi kaza ile bitti: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Basın Ekspres yolunda feci kaza

Bahçelievler Basın Ekspres yolu, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana gelen kazada bir motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün önünde seyreden hafriyat kamyonunun sağından geçmeye çalıştığı sırada yaşandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre kazaya karışan motosikletin plakası 34 PLL 737, hafriyat kamyonunun plakası ise 34 CSA 443 olarak kaydedildi. Motosiklet sürücüsü, kamyonun sağından geçiş denemesi sırasında hakimiyetini kaybederek kamyonun altında kaldı ve kamyonun altında sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine intikal ve yol durumu:

Kaza sonrasında itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücünün çıkarılması için çalışma başlattı; sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda, özellikle İstanbul Havalimanı yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Yetkililer olayla ilgili olarak bölgedeki incelemelerini sürdürürken, trafik akışı ekiplerin çalışmasına bağlı olarak kontrollü sağlanmaya çalışıldı.

BASIN EKSPRES YOLUNDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDI. KAMYON ALTINDA...

BASIN EKSPRES YOLUNDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALDI. KAMYON ALTINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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