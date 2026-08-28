Başkan Şehirli'den 30 ağustos mesajı: bağımsızlık meşalesi ve Balıkesir'in mirası

Başkan Şehirli'den 30 ağustos mesajı

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıldönümünde yayımladığı mesajda, bu tarihin milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Şehirli, zaferin sadece askeri bir başarı değil, bir milletin yeniden doğuşu olduğunu ifade etti.

30 ağustos'un anlamı ve Atatürk'ün önderliği:

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin Cumhuriyetimizin sarsılmaz temeli olduğunu belirten Şehirli, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde edilen başarının 'Ya istiklal ya ölüm' diyen bir milletin kaderini kendi elleriyle çizdiği dönüm noktası olduğunu anlattı. Şehirli, milletin sarsılmaz iradesi, vatan sevgisi ve tam bağımsızlık idealiyle yazdığı bu destanın her yıl gururla anılması gerektiğini söyledi.

Balıkesir'in tarihi rolü ve yerel sorumluluk:

Başkan Şehirli, Balıkesir'in Kuva-yı Milliye hareketindeki önemine dikkat çekerek, kentin atalarından devralınan mirasa sahip çıkmanın yerel yönetimler ve vatandaşlar için bir görev olduğunu ifade etti. Balıkesir'in mücadele tarihinin, bağımsızlık ateşinin Anadolu'ya taşınmasında etkili olduğunu vurgulayan Şehirli, kent halkının bu mirası onur ve kararlılıkla yaşatmaya devam edeceğini söyledi.

Mesajında, atalara duyulan minneti ve şehitlerin fedakârlığını öne çıkartan Başkan Şehirli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan için can veren tüm şehitleri rahmetle andığını; gazilere şükran ve saygısını sunduğunu belirtti. Bu duyguların, toplumun birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Şehirli, bugünün görevine değinerek geçmişin mirasını geleceğe taşımak, vatanı daha çağdaş ve güçlü biçimde yarınlara ulaştırmak için sorumlulukların sürdüğünü kaydetti. Balıkesir'in evlatları olarak her 30 Ağustos'ta sadece askeri bir zaferin değil; onur, gurur ve bağımsızlık kararlılığının kutlandığını dile getirdi.

Mesajının sonunda Başkan Şehirli, Aziz milletin, komşularının ve tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutladığını; bu anlamlı günde milletçe aynı ruh ve inançla kenetlendiğimizi gururla ifade ettiğini belirtti.

AŞKAN ŞEHİRLİ; 30 AĞUSTOS MİLLETİMİZİN BAĞIMSIZLIK MEŞALESİNİ ATEŞLEDİ