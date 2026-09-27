Başkan Tugay Bayındır'da mahalleleri dolaştı, talepleri yerinde dinledi

Başkan Tugay Bayındır'da sahadaydı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır ilçesinin Kızıloba, Arıkbaşı ve Havuzbaşı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar, muhtarlar ve yerel işletme sahipleriyle görüştü. Ziyaretler sırasında mahallelerin öncelikli ihtiyaçları yerinde dinlendi, yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mahalle ziyaretleri ve üretici buluşmaları:

Kızıloba'da kahvehane ve esnaf ziyaretleri yapan Tugay, yurttaşların talep ve önerilerini dinledi. Ayrıca fidancılık yapan üreticilerle bir araya gelerek üretim süreçleri ve saha ihtiyaçları hakkında görüş aldı. Arıkbaşı'nda muhtarlarla bir araya gelinerek mahallelerin altyapı ve sosyal ihtiyaçları değerlendirildi.

Programını Havuzbaşı Mahallesi'nde sürdüren Başkan Tugay, köy kahvehanesinde vatandaşlarla sohbet edip çocuklara küçük hediyeler vererek hem talepleri hem de günlük yaşam içindeki öncelikleri dinledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri mahallede sosyal inceleme ve talep toplama çalışması gerçekleştirdi.

Eşlik edenler ve yangın değerlendirmesi:

Ziyaretlerde Başkan Tugay'a Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu eşlik etti. Beyanat ve görüş alışverişlerinde yaz aylarında ilçede meydana gelen orman ve makilik yangınları da gündeme geldi; yurttaşlar, yürütülen müdahale ve önleyici çalışmalar nedeniyle memnuniyetlerini iletti.

Vatandaşlar, yangın müdahalelerinde can ve mal kaybı yaşanmamasından duydukları rahatlığı dile getirip, ekiplerin hızlı müdahalesi ve sürdürülen çalışmalar için Başkan Tugay ile ekibine teşekkür etti. Belediye yetkilileri de hem kısa vadeli müdahaleler hem de uzun vadeli önleyici yatırımların planlandığını aktardı.

Görüşmelerin sonunda Tugay, mahallelerden toplanan talep ve önerilerin ilgili birimlere iletileceğini belirtti ve bölgede devam eden çalışmaları yakından takip edeceklerini vurguladı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, BAYINDIR’IN KIZILOBA, ARIKBAŞI VE HAVUZBAŞI MAHALLELERİNİ ZİYARET EDEREK YURTTAŞLAR VE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.