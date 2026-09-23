türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması:

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilen TİM Halı Sektör Kurulu toplantısı, sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek küresel rekabet stratejilerini ve geleceğe dönük yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıya TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve İHİB Başkanı Faik Toprak katıldı. Zirvede, 2026'nın ilk sekiz aylık dönemi için açıklanan ihracat verileri ile birlikte yapay zekâ, e-ihracat, nitelikli fiyatlandırma ve haksız iç rekabetin önlenmesi konularında önemli uyarılar yapıldı.

2026'nın ilk 8 ayında ihracat rakamları:

Toplantıda açıklanan verilere göre, sektör 2026 yılının ilk 8 ayında 1 milyar 738 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İskender Kaplan, Türkiye geneli halı ihracatının bu dönemde toplam 337,5 milyon metrekare ve 542 bin ton sevkiyat hacmine ulaştığını belirtti. Ürün grupları bazında makine halısı sektörde öncü konumunu korudu; toplam ihracatın 1 milyar 347 milyon dolarlık bölümü makine halısı olurken, tüfte halı 306 milyon dolar, el dokuma halısı 77 milyon dolar ve kilim ihracatı 8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

pazar dağılımı ve iller bazında liderlik:

Türk halısının dünya genelinde geniş bir ağa yayıldığına dikkat çeken Kaplan, ihracatın 178 ülkeye ulaştığını açıkladı. Bölgesel olarak Amerika ülkeleri 526 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı; Orta Doğu 429 milyon dolar, Avrupa Birliği 285 milyon dolar ile diğer önemli pazarlardı. Ülke bazında ise Birleşik Devletler 487 milyon dolar ile liderliğini sürdürdü; Suudi Arabistan 208 milyon dolar, Birleşik Krallık 139 milyon dolar, Irak 90 milyon dolar, Almanya 77 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 milyon dolar takip etti. İller bazında Gaziantep, sektörün lokomotifi olarak öne çıktı; ilin payı 1 milyar 227 milyon dolar olurken, İstanbul 356 milyon dolar ve Uşak 62 milyon dolar ile devam etti.

geleceğe yönelik öncelikler:

Toplantıda vurgulanan en önemli başlıklardan biri dijital dönüşümün aciliyetiydi. İskender Kaplan, yapay zekâ entegrasyonlu dijital platformlar ve e-ihracatın önümüzdeki beş yılda geleneksel ihracat modellerini kökten değiştireceğini belirterek, üretici ve ihracatçıların AR-GE ile dijital altyapı yatırımlarını artırmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca sektörün kronik sorunlarının çözümü için Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile devam eden yoğun diyaloğun önemine işaret edildi. Katılımcılar, nitelikli fiyatlandırma uygulamalarının güçlendirilmesi ve haksız iç rekabetle mücadele edilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

TİM Halı Sektör Kurulu toplantısı, açıklanan güçlü ihracat verileri ve geleceğe dönük stratejik kararlarla Türkiye'nin dünya halı pazarındaki liderliğini pekiştirme hedefini teyit ederek ortak irade beyanı ve aile fotoğrafı ile sona erdi.

TÜRK HALISI DÜNYANIN ZİRVESİNDE