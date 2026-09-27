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Kayseri'den üniversite giderlerine yönelik ailelere 10 bin TL nakit desteği

Kayseri Büyükşehir, 2026-2027 eğitim yılında dar gelirli ailelere üniversitede okuyan öğrenci başına 10.000 TL nakdi yardım verecek; başvurular 1-31 Ekim arası online.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'den üniversite giderlerine yönelik ailelere 10 bin TL nakit desteği

Kayseri Büyükşehir'in destek programı 2026-2027'de de devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite eğitim giderlerini hafifletmek amacıyla yürüttüğü “Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Destek Yardımı” uygulamasını 2026-2027 eğitim öğretim yılında da sürdüreceğini açıkladı. Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda devam eden program kapsamında, uygun şartları taşıyan ailelere her aile için 10.000 TL nakdi yardım yapılacak.

Program, üniversite eğitiminin aile bütçeleri üzerindeki yükünü azaltmayı ve ihtiyaç sahibi ailelere eğitim desteği sağlamayı hedefliyor. Destek 2022-2023 eğitim öğretim yılında başlatılmış olup, uygulamanın ilk dört yılında önemli sayıda aileye ulaşılmıştır.

başvuru koşulları ve takvim:

2026-2027 dönemi başvuruları 1 Ekim 2026 saat 09:00’da başlayıp 31 Ekim 2026 saat 17:00’de sona erecek. Başvurular yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Online Hizmetler bölümünde bulunan www.kayseri.bel.tr adresindeki 'Üniversitede Öğrencisi Okuyan Aile Yardımı Başvuru Formu' üzerinden yapılacak; şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Yardımı talep edenler başvuruyu öğrencinin kendisi değil, öğrencinin velisi olarak gerçekleştirecek.

Programa başvurabilmek için ailenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ikamet ediyor olması ve belediyenin belirlediği sosyal ve eğitim şartlarını taşıması gerekiyor. Gelir değerlendirmesinde maaş ve ücretlerin yanı sıra gayrimenkul, araç, kira, serbest meslek, zirai ve sınai gelirler gibi haneye giren tüm gelirler dikkate alınacak.

kapsam dışı kalan gruplar:

Program kapsamı dışında bırakılan gruplar açıkça tanımlanmıştır. Buna göre açık öğretim, uzaktan öğretim, yüksek lisans, doktora öğrencileri ile ücretli değişim programındaki öğrenciler yararlanamayacak. Ayrıca vakıf üniversitelerinde ücret ödeyen öğrenciler, yurt dışında vakıf üniversitelerinde tam burslu veya burssuz öğrenim görenler, belirlenen şartlar dışında ikinci üniversite okuyanlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Polis Akademisi öğrencileri başvuru için kabul edilmeyecek. Geçici koruma, mülteci ve uluslararası koruma kapsamındaki kişiler ile Kayseri Büyükşehir sınırları dışında ikamet eden aileler de programa başvuramayacak.

Belediye yetkilileri, programla üniversite eğitiminin aileler üzerindeki ekonomik yükünün hafifletilmesinin amaçlandığını vurguladı. 2022-2023'ten bu yana 4 yılda 8.093 aileye toplam 45.194.500 TL ödeme yapıldığı kaydedildi; 2026-2027 döneminde de benzer bir destek hedefleniyor.

Detaylı bilgiler ve başvuru adımları için belediyenin www.kayseri.bel.tr adresindeki Online Hizmetler bölümündeki ilgili başvuru formu takip edilebilir.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATLARIYLA ÜNİVERSİTEDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKAN DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATLARIYLA ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİSİ BULUNAN DAR GELİRLİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YÖNELİK NAKDİ DESTEK PROGRAMINI 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA DA SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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