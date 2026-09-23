Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

İl Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Eylül 2026 tarihlerinde kent giriş noktalarında üniversite eğitimi için kente gelen öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikler otogar, tren garı ve havalimanındaki stantlarda sürdü.

çalışmanın kapsamı

Stantlarda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES gibi güvenlik uygulamaları tanıtıldı; yasa dışı bahis, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı ve farklı dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

hedef ve bilgilendirmenin içeriği

Çalışmada ayrıca terör ve organize suç örgütlerinin eleman temin yöntemleri konusunda uyarılar yapıldı ve ilgili konularda hazırlanan broşürler dağıtıldı. Etkinliğin hedefi, yeni dönemde öğrenciler ile velilerin güvenlik farkındalığını artırmak ve karşılaşılabilecek risklere karşı vatandaşları bilgilendirmektir.

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERE BİLGİLENDİRME