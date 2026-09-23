Dolar 48,8338 +0,06%
Euro 55,7684 -0,20%
Bist 13.282,10 +0,63%
Altın Gram 6.837,22 -0,49%
EUR/USD 1,1418 -0,31%
Brent Petrol 95,56 +0,16%
--°

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Eylül 2026'de öğrenci ve velilere UYUMA, KADES, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konularında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

İl Emniyet Müdürlüğü, 18-22 Eylül 2026 tarihlerinde kent giriş noktalarında üniversite eğitimi için kente gelen öğrenci ve velilere yönelik kapsamlı bir bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikler otogar, tren garı ve havalimanındaki stantlarda sürdü.

çalışmanın kapsamı

Stantlarda öğrenci ve velilere UYUMA ile KADES gibi güvenlik uygulamaları tanıtıldı; yasa dışı bahis, siber zorbalık, bilinçli sosyal medya kullanımı ve farklı dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

hedef ve bilgilendirmenin içeriği

Çalışmada ayrıca terör ve organize suç örgütlerinin eleman temin yöntemleri konusunda uyarılar yapıldı ve ilgili konularda hazırlanan broşürler dağıtıldı. Etkinliğin hedefi, yeni dönemde öğrenciler ile velilerin güvenlik farkındalığını artırmak ve karşılaşılabilecek risklere karşı vatandaşları bilgilendirmektir.

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERE BİLGİLENDİRME

MALATYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERE BİLGİLENDİRME

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adıyaman’da kavşakta çarpışma: otomobil sürücüsü yaralandı
images

Sağanakta sepetindeki köpeği şemsiyeyle koruyan bisiklet görüntüsü tebessüm etti...
images

Adliye kararı aileyi isyan ettirdi: 'o dışarıda rahatça gezecek'
images

Denizli'de binlerce kaçak tütünle yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adliye kararı aileyi isyan ettirdi: 'o dışarıda rahatça gezecek'

saha mba sekizinci dönemde savunma sanayinin yöneticilerini yetiştiriyor

Denizli'de binlerce kaçak tütünle yakalanan iki kişi cezaevine gönderildi

Samsun'da yıllık 7 milyon kesme çiçek üretimiyle büyüme ve katma değer hedefi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü