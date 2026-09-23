Zeydi ve Trump New York'ta işbirliğini güçlendirme yollarını görüştü

Görüşmenin bağlamı:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasına göre görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliği gündeme geldi.

İkili ilişkiler ve işbirliği alanları:

Açıklamada Zeydi ile Trump'ın özellikle siyasi, ekonomik ve yatırım alanlarındaki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesi yollarını ele aldığı belirtildi.

Bölgesel güvenlik ve ortak çabalar:

Görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi ve Irak ile ABD'nin bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü ortak çabalar ele alındı.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE ABD BAŞKANI DONALD TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ.