Efeler'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 kişi yakalandı, iki tutuklama

Operasyonun detayları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, bir ikamet ve bir araçta toplam 31 düzensiz göçmen tespit edildi.

operasyonun yürütülüşü:

İl emniyetinin koordinesinde gerçekleşen uygulamada, güvenlik güçleri belirtilen adreste ve araçta arama yaptı. Aramalarda yakalanan 31 düzensiz göçmen ile olaya ilişkin bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmaların sonucu olarak gerçekleştiği bildirildi.

göçmenlerin ve şüphelilerin hukuki süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği açıklandı. Yetkililer, benzer olaylarla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların süreceğini duyurdu.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, BİR İKAMET VE ARAÇTA 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.