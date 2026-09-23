Dolar 48,8272 +0,05%
Euro 55,6195 -0,46%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.785,12 -1,24%
EUR/USD 1,1388 -0,57%
Brent Petrol 98,59 +3,33%
--°

Efeler'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 kişi yakalandı, iki tutuklama

Efeler'de yapılan operasyonda bir ikamet ve araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı; 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüpheli tutuklandı, göçmenler geri merkeze gönderildi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 31 kişi yakalandı, iki tutuklama

Operasyonun detayları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, bir ikamet ve bir araçta toplam 31 düzensiz göçmen tespit edildi.

operasyonun yürütülüşü:

İl emniyetinin koordinesinde gerçekleşen uygulamada, güvenlik güçleri belirtilen adreste ve araçta arama yaptı. Aramalarda yakalanan 31 düzensiz göçmen ile olaya ilişkin bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik istihbari çalışmaların sonucu olarak gerçekleştiği bildirildi.

göçmenlerin ve şüphelilerin hukuki süreci:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği açıklandı. Yetkililer, benzer olaylarla mücadele kapsamında denetim ve operasyonların süreceğini duyurdu.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA, BİR İKAMET VE ARAÇTA 31 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını y...
images

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi
images

Arsuz'da mahalleyi tedirgin eden ev yangını: 2'si çocuk 4 kişi tedbir amaçlı has...
images

T-26 tünelinde zincirleme kaza: bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Nilüfer'de yükselen dumanlar söndü: 19 kişi güvenle tahliye edildi

Bakan ışıkhan şanghay’da: yapay zekayı insan kapasitesini geliştiren araç olarak konumlandırmalıyız

Kurtulmuş: Mekke ortak savunma anlaşması bölgesel iş birliğine zemin hazırlar

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü