Türk Hava Yolları'ndan 150 adede kadar 737 max siparişi

Türk Hava Yolları, Boeing ile yaptığı uzun vadeli filo planlaması çerçevesinde 100'ü kesin, 50'si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adede kadar Boeing 737 MAX siparişini netleştirdi. Yapılan anlaşma, THY ile Boeing arasındaki tek koridorlu uçak siparişleri içinde en büyüğü olarak kayda geçti ve kısa ile orta menzilli uçuş ağına yönelik kapasite artışı ile operasyonel esneklik hedefliyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 kesin satın alma ve 50 adet için opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma, ayrıca filo planlamasında talebe göre geçiş yapılmasına imkân veren Boeing 737-10 modeline geçiş opsiyonunu da içeriyor. İmza töreni, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Toplantısı için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Murat Şeker, anlaşmayı değerlendirirken "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul’daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek" ifadelerini kullandı. Stephanie Pope ise siparişi, iki kurum arasındaki karşılıklı güven ve ortak vizyonun yansıması olarak nitelendirdi.

Operasyonel ve endüstriyel yansımalar:

Yeni uçakların, THY'nin yüksek talep gören iç ve dış hatlardaki kısa ve orta menzilli operasyonlarını güçlendirmesi bekleniyor. Boeing 737-8'in sunduğu menzil ve yük kapasitesi avantajlarının yanı sıra, şirketin açıkladığı üzere yakıt tüketimi ve emisyonlarda %20 civarında azalma hedefleniyor; bu da filo büyütülürken sürdürülebilirlik performansına katkı sağlayacak.

Anlaşma aynı zamanda iki taraf arasındaki endüstriyel iş birliğini de derinleştiriyor. Bu yıl imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde Yetkinlik Geliştirme, Değer Oluşturma ve İş Fırsatları başlıkları üzerinde yoğunlaşılacak; teknoloji ve insan kaynağı gelişimi ile sürdürülebilirlik çalışmaları öncelikler arasında yer alıyor. THY ve AJet filosunda halihazırda 200'ün üzerinde Boeing uçağı bulunuyor; bu yeni sipariş, 2025'te verilen 75 adet 787 Dreamliner siparişinin ardından iş birliğini daha da pekiştiriyor.

Teslimat takvimi ve uçakların filoya katılım zamanlamasıyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı; şirketten gelecek açıklamalar, filo yenileme ve genişleme stratejisinin adımlarını netleştirecek.

TÜRK HAVA YOLLARI (THY), BOEİNG İLE YAPILAN ANLAŞMA KAPSAMINDA, 100'Ü KESİN 50'Sİ İLAVE OLMAK ÜZERE TOPLAM 150 ADEDE KADAR BOEİNG 737 SERİSİ YOLCU UÇAĞI SİPARİŞİNİ KESİNLEŞTİRDİ.