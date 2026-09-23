Erzurum'da halk pazarı projesinin 15. şubesi Tosya'da açıldı

Erzurum'da halk pazarı tosya şubesinin açılışı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Pazarı Projesi'nin 15'inci şubesi, Yakutiye ilçesi Tosya semtinde düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış, yoğun katılım ve protokol mensuplarının hazır bulunduğu bir programla gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Törene Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri dualarla pazarın açılışını gerçekleştirdi.

Sekmen'in açıklamaları ve projeye ilişkin vurgular

Mehmet Sekmen, açılış konuşmasında satılan ürünler konusunda hassasiyetlerini dile getirdi; boykot uygulanan ürünlerin pazarda yer almadığını ve buna ilişkin politikalarını koruduklarını belirtti. Sekmen ayrıca Cumhur İttifakı desteğiyle bu tür sosyal hizmetleri yürüten nadir belediyeler arasında olduklarını ifade etti.

Sekmen, kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinerek Çırçır Mahallesi'nde 100 konutun inşaatının bugün başladığını hatırlattı ve şehir yenilenene, güzelleşene kadar dönüşüm projelerinin süreceğini söyledi. Konuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HALK PAZARI PROJESİ’NİN 15’İNCİ ŞUBESİ, YAKUTİYE İLÇESİ TOSYA SEMTİNDE YOĞUN KATILIMLA HİZMETE GİRDİ.