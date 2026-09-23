Çiftçi'den TBMM'de güvenlik ve huzur gündemiyle ziyaret

TBMM'de görüşme

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ederek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Başkan Vekili Celal Adan ile bir araya geldi. Görüşmede milletin huzuru, ülke güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

görüşmenin odakları:

Toplantıda öncelikli konuların milletin huzuru ve ülke güvenliği olduğu vurgulandı; taraflar, bu alanlarda yürütülecek çalışmalar ve ortak yaklaşım üzerine değerlendirmelerde bulundu.

bakanın paylaşımı:

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş’u ve Başkan Vekilimiz Celal Adan’ı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum."

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ’U VE BAŞKAN VEKİLİ CELAL ADAN’I TBMM’DE ZİYARET ETTİ.