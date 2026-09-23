Yeni Parti Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanlarının kararlarına saygı gösterdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyeti Yeni Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ardından 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Parti'nin tutumu:

Özel, Yavaş ve belediye başkanlarının kararlarına ilişkin ilk temasında karara duydukları saygıyı tebrik telefonuyla ilettiğini aktardı. Parti olarak bundan sonraki süreçte alınacak her türlü karara saygı gösterdiklerini vurguladı ve geçmişten beri savundukları yaklaşımı hatırlattı.

Özel, partiyi kurma sürecinde dile getirdiği üzere belediye başkanları ve meclis üyelerinin durumunun özel olduğuna dikkat çekti. Belediye meclisi dengilerinin ve yerel yöneticilerin görev motivasyonlarının göz önünde tutulduğunu belirterek bu nedenle kimseyi Yeni Parti'ye geçmeye zorlamayacaklarını ifade etti. Bu yaklaşımın partinin kurulduğu günden beri sürdüğünü yineledi ve bu tutumun korunduğunu söyledi.

Mansur Yavaş değerlendirmesi:

Özel, Mansur Yavaş hakkında yaptığı değerlendirmede Yavaş'ı tarihin doğru tarafında duran bir siyasetçi olarak nitelendirdi. Butlan kararına karşı Yavaş'ın seçilmeye vurgu yapan söylemlerini hatırlatarak söz konusu kararın siyaset zemininin dışında olduğunu öne sürdü.

Özel, Yavaş için en öncelikli sorumluluğun Ankara'ya ve kendisine oy verenlere karşı olduğunu belirtti. Bu sorumluluğun sadece partinin seçmenini kapsamadığını, daha geniş bir kesimin beklentisini içerdiğini vurguladı ve geçmişteki durumu bilmenin, geleceğe dönük değerlendirme yapmak için önemli olduğunu kaydetti.

İBB başkanvekili seçimi ve iş birliği sorusu:

Basın mensuplarının, İBB'de başkanvekili seçiminin yenilenmesi durumunda Yeni Parti'nin CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağı yönündeki sorusuna Özel, butlan söyleminin muhatabını eleştiren ifadeler kullandı. Süreci şekillendirenlerin ortaya koyduğu çerçeveyi sorumsuz bulduğunu belirtti ve bazı açıklamaları hatırlatarak 'ne iş birliği' sorusunu gündeme taşıdı.

Özel, örnek olarak Adalar Belediyesi üzerinden yapılan iş birliği iddialarına değinerek, bu tür söylemlerin Yeni Parti'nin daha önce açıkladığı tutumla çelişmediğini, belediye dengelerinin ve yerel kararların özel olduğunu yineledi.

Kabul ve görüşme bağlamında Özel, Yeni Parti'nin yerel yöneticilere yönelik tutumunu netleştirmiş oldu: partinin, yerel yönetimlerde alınacak kararlara saygı gösterme vaadini sürdürdüğü ve belediye başkanlarını herhangi bir siyasi tercih konusunda zorlamayacağı ifade edildi.

YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, ANAHTAR PARTİSİ GENEL BAŞKANI YAVUZ AĞIRALİOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ.