Batrakov ilk resmi maçında sarı-kırmızılı formayı giydi

maçın özeti:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-2 kazanarak puanını 7'ye çıkardı.
Karşılaşma, ev sahibi ekip için hem skor hem de kadro yönetimi açısından önemli bir sınav niteliğindeydi.
batrakov'un ilk sahaya çıkışı:
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen Aleksey Batrakov, maça yedek kulübesinde başladı. 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarının başında Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna dahil oldu ve böylece sarı-kırmızılı formayla ilk resmi karşılaşma heyecanını yaşadı.
Genç futbolcunun oyuna girişi, takımın yeni transfer rotasyonunda yer alma sürecinin ilk adımı olarak değerlendirildi.
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERLERİ ALEKSEY BATRAKOV, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK RESMİ MAÇINA GÖZTEPE KARŞISINDA ÇIKTI.
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