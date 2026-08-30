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Buçuktepe'de gün batımında Türk bayrağının sessiz görkemi

Buçuktepe'de gün batımının kızıl ışıklarıyla dalgalanan Türk bayrağı, Edirne'ye kartpostallık bir manzara bırakıp izleyenleri etkiledi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 07:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Buçuktepe'de gün batımında Türk bayrağının sessiz görkemi

Manzara ve mekan:

Buçuktepe'de gün batımı gökyüzünü kızıl tonlara boyarken, tepede dalgalanan Türk bayrağı izleyenlere kartpostallık kareler sundu. Güneş ufka yaklaşırken bayrağın silüeti, manzaraya ayrı bir derinlik kattı.

Işık, renk ve kompozisyon:

Gün batımının kızıl tonları ile bayrağın formu arasındaki kontrast, görüntüye güçlü bir görsel vurgu kazandırdı. Ufuk çizgisinde eriyen güneşin sıcak ışıkları, kumaştaki kıvrımların ve Ay Yıldız'ın siluetinin belirginleşmesini sağladı; bu birleşim fotoğraf karelerinde etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.

Yerel etki:

Gün sona erdiğinde geride, Edirne semalarında dalgalanan bayrağın gölgesinde büyüleyici bir panorama kaldı. Buçuktepe'deki bu anlar, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler için kalıcı ve hatırlanmaya değer görüntüler bıraktı.

EDİRNE’DE GÜN BATIMI VE BAYRAK AYNI KAREDE BULUŞTU

EDİRNE’DE GÜN BATIMI VE BAYRAK AYNI KAREDE BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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