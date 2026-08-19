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bayburt osb’de altyapı güçlendirmesi ve çevresel önlemler masaya yatırıldı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt OSB'de içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:23

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EDİTÖR: Aslı Han

bayburt osb’de altyapı güçlendirmesi ve çevresel önlemler masaya yatırıldı

Bayburt OSB altyapısı değerlendirildi

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ölçeğindeki altyapı sorunları ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda öncelikli gündem maddesi olarak içme suyu temini ile atık su yönetimi gösterildi.

içme suyu hattı ve su temini çalışmaları:

OSB'de faaliyet gösteren firmaların kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacının karşılanması için içme suyu hattının iyileştirilmesi planlanıyor. Mevcut hattın kapasite ve kalite açısından değerlendirilmesine yönelik hazırlıklar ile kısa ve orta vadede uygulanabilecek teknik çözümler görüşüldü.

atık su arıtma ve kanalizasyon planlaması:

Toplantıda ayrıca atık su arıtma tesisi kurulması ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesine dair süreçler masaya yatırıldı. OSB'den kaynaklanan atık suların çevreye zarar vermeyecek biçimde toplanması, arıtılması ve bertaraf edilmesine yönelik tedbirler önceliklendirildi.

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayacak uygulamalar toplantının önemli başlıkları arasındaydı. Sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması amacıyla, mevcut sistemin iyileştirilmesi ve uyumlu yeni yatırımların hayata geçirilmesi hedeflendi.

Vali Eldivan başkanlığındaki değerlendirmede, OSB’nin ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına vurgu yapıldı. Alınacak kararların uygulanmasına ilişkin adımların takip edileceği belirtildi.

BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN BAŞKANLIĞINDA, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) DEVAM EDEN ALTYAPI...

BAYBURT VALİSİ MUSTAFA ELDİVAN BAŞKANLIĞINDA, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE (OSB) DEVAM EDEN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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