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Fırtına Cabo San Lucas'ta El Arenal Stadyumu'nda görüşü düşürdü

El Arenal Stadyumu'nu vuran fırtına, Cabo San Lucas'ta yoğun bir toz bulutu oluşturdu; görüşün azalması üzerine oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Fırtına Cabo San Lucas'ta El Arenal Stadyumu'nda görüşü düşürdü

Olayın gelişimi:

Meksika'nın Cabo San Lucas kentindeki El Arenal Stadyumu, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle toz bulutuyla kaplandı. Oluşan toz tabakası görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı ve saha ile tribünlerde hareketliliğe yol açtı.

Etkiler ve alınan önlemler:

Toz bulutunun görüşü düşürmesi sonucu organizatörler ve yetkililer, oyuncuların ve izleyicilerin güvenliği için stadyumun tahliyesine karar verdi. Olay sırasında herhangi bir ek müdahale gerekmeden izleyiciler ve ekipler stadyumu terk etti.

Yetkililerin açıklamasına göre fırtına nedeniyle oluşan bulut, görüşü etkilemesi nedeniyle öncelikli olarak güvenlik kaygısı oluşturdu. Stadyum çevresinde temizleme ve kontrol çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Meksika’da El Arenal Stadyumu’nu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve...

Meksika’da El Arenal Stadyumu’nu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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