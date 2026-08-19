Fırtına Cabo San Lucas'ta El Arenal Stadyumu'nda görüşü düşürdü

Olayın gelişimi:

Meksika'nın Cabo San Lucas kentindeki El Arenal Stadyumu, bölgede etkili olan fırtına nedeniyle toz bulutuyla kaplandı. Oluşan toz tabakası görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı ve saha ile tribünlerde hareketliliğe yol açtı.

Etkiler ve alınan önlemler:

Toz bulutunun görüşü düşürmesi sonucu organizatörler ve yetkililer, oyuncuların ve izleyicilerin güvenliği için stadyumun tahliyesine karar verdi. Olay sırasında herhangi bir ek müdahale gerekmeden izleyiciler ve ekipler stadyumu terk etti.

Yetkililerin açıklamasına göre fırtına nedeniyle oluşan bulut, görüşü etkilemesi nedeniyle öncelikli olarak güvenlik kaygısı oluşturdu. Stadyum çevresinde temizleme ve kontrol çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Meksika’da El Arenal Stadyumu’nu vuran fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı.