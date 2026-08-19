Bayburt Kalesi'nde ilk Tunç Çağı izleri gün yüzüne çıkıyor

kazı çalışmalarında ulaşılan buluntular:

Bayburt’un tarihine ışık tutan Bayburt Kalesindeki arkeolojik kazılar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, farklı dönemlere ait izlerin yanı sıra kalenin yerleşim tarihinin İlk Tunç Çağına kadar uzandığını gösteren kalıntılar ortaya çıkarıldı. Daha önce Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ilişkin izler tespit edilmişken, bu yılki kazı buluntuları yerleşimin çok daha eskiye dayandığına işaret ediyor.

kazı organizasyonu ve bilimsel yürütme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bayburt Valiliği himayesinde, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmaları, Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Resul Yelen başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Kazı alanında yürütülen sistemli kazı ve kayıt çalışmaları, buluntuların dönemlendirilmesi ve koruma gereksinimlerinin tespit edilmesine olanak sağlıyor.

Her yeni kazı evresiyle birlikte kalıntıların katmanları dikkatle inceleniyor; böylece kalenin farklı dönemlerdeki kullanım biçimleri ve yerleşim süreleri hakkında ayrıntılı veri elde edilmesi hedefleniyor.

saha denetimleri ve koruma hedefleri:

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri kazı alanını düzenli ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ediyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, İl Müdür Yardımcısı Osman Özyurt ve Müze Müdürü Adem Bedir tarafından yapılan incelemelerde, yürütülen kazı ve koruma faaliyetleri hakkında bilgi alındı.

Yetkililer, bulunan her yeni materyalin Bayburt’un geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunduğuna dikkat çekiyor. Kazı ve koruma çalışmalarıyla Bayburt Kalesi'nin tarihinin aydınlatılması ve elde edilen verilerin gelecek nesillere aktarılması temel amaç olarak belirlenmiş durumda.

BAYBURT KALESİ’NDE ARKEOLOJİK KAZILAR SÜRÜYOR: TARİH İLK TUNÇ ÇAĞI’NA UZANIYOR