Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileri:

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Bedesten Meydanındeki sıra gecesi, bölge kültürünü kent merkezine taşıdı. Etkinlik, Bedesten Meydanı'nı dolduran yüzlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı.

Müzik ve ritim:

Gecede sahneye çıkan Mehmet Siraç ve ekibi, birbirinden etkileyici türküler ve uzun havalar seslendirdi. Davul zurna eşliğinde çalınan eserler, izleyicilerin coşkusunu artırırken halaylar gecenin ritmini belirledi.

Lezzet ve katılım:

Programa katılanlara gecede yoğrulan çiğ köfte ikram edildi; bu jest, etkinliğin paylaşım ve birliktelik duygusunu pekiştirdi. Sunumda davetliler hem müziğin hem de yöresel lezzetin tadına vardı.

Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri de katıldı. Başkan ve protokolün katılımı, programın yerel yönetim desteğiyle gerçekleştiğini gösterdi ve vatandaşların ilgisini artırdı.

Gecenin genelinde Şanlıurfa kültürünün öne çıkan unsurları, sanatçıların performansı ve halkın katılımıyla bir araya gelerek Bedesten Meydanı'nda sıcak, coşkulu ve paylaşım dolu bir atmosfer oluşturdu.

SIRA GECESİNE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.