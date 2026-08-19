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Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

Enver İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı şantiyesini gezerek çalışmaların son durumunu yetkililerden dinledi ve hizmete giriş sürecini değerlendirdi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Bölgenin ulaşımına yeni soluk: Gümüşhane-Bayburt havalimanında inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt gümüşhane-bayburt havalimanı şantiyesinde inceleme yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı şantiyesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin detayları:

İskurt, saha gezisi sırasında proje sorumlularından iş programı, ilerleme oranı ve kalan iş kalemleriyle ilgili güncel bilgiler aldı. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerle istişarelerde bulunuldu ve yapım sürecine ilişkin teknik değerlendirmeler yapıldı.

Bölgesel etkiler ve hizmete giriş:

Yetkililer, havalimanının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşturacağını belirtti. Bakan Yardımcısı İskurt ise projenin takibini sürdüreceklerini ve en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti.

Ziyaret, inşaat sürecinin denetimi ve hizmete alma hazırlıklarının değerlendirilmesi yönüyle planlandı; taraflar sürecin hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI İZKURT’TAN YAPIMI DEVAM EDEN HAVALİMANINDA İNCELEME

ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI İZKURT’TAN YAPIMI DEVAM EDEN HAVALİMANINDA İNCELEME

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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