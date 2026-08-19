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Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi

Samsun'da 17-21 Ağustos'ta düzenlenen 2. AFAD Drone Yarışması'nın üçüncü günü, yaklaşık 50 dronun katıldığı ışıklı gece gösterisiyle son buldu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da AFAD'ın yaklaşık 50 dronla gerçekleştirdiği gece gösterisi

Samsun'da dron gösterisi tamamlandı

AFAD tarafından 17-21 Ağustos tarihleri arasında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen 2. AFAD Drone Yarışmasının üçüncü gününün akşamında, İHA destekli bir hava gösterisi gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında düzenlenen gösteri, saha ekipleri tarafından koordine edilerek izleyicilere sunuldu.

gösterinin detayları:

Gece düzenlenen gösteride, ışıklandırılmış yaklaşık 50 dron aynı anda havalandı ve kısa sürede gökyüzünde dikkat çekici bir görsel şölen ortaya koydu. Sahada görevli AFAD ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen gösteriyi katılımcılar ve vatandaşlar dakikalarca ilgiyle takip etti.

Gösteriyi Samsun Valisi Orhan Tavlı ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan de izledi; etkinlik, hem teknik yetenekleri sergileme hem de kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdı.

yarışma programı ve kapanış:

2. AFAD Drone Yarışmasında üçüncü gün müsabakalarının ardından program, planlandığı gibi eğitim oturumları ve ödül töreniyle sona erecek. Yarışma, arama-kurtarma amaçlı İHA kullanımına dair uygulamalı deneyim sağlarken, ekiplerin koordinasyon yeteneklerini ve teknolojinin operasyonel katkısını göstermeyi hedefliyor.

Organizatörler, gösteri ve yarışma boyunca elde edilen deneyimlerin saha çalışmaları ve eğitim programlarına aktarılacağını belirtti.

Samsun&#039;da AFAD&#039;dan dron gösterisi: Gökyüzünde görsel şölen

Samsun'da AFAD'dan dron gösterisi: Gökyüzünde görsel şölen

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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