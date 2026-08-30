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Erzurum'da çatı yangını: apartman boşaltıldı, itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Erzurum Yakutiye'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; itfaiyeci dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da çatı yangını: apartman boşaltıldı, itfaiyeci hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da çatı yangını:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Gülşah Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

müdahale ve tahliye:

Apartmanda bulunan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önlemeye çalıştı. Müdahale sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir itfaiye çalışanı dumandan etkilendi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

kontrol altına alma ve soruşturma:

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

ERZURUM’DA BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ...

ERZURUM’DA BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE SEBEP OLDU. İTFAİYE EKİPLERİ YANGININ BÜYÜMEMESİ VE ÇEVREYE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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