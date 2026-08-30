İnegöl'de kavga sonrası balkondan ateş açıldı, kiracı yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iki komşu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Ev sahibi Enver A. (70) ile kiracı Kılıçhan Şahin (28) arasında sokakta başlayan kavga sırasında her iki tarafın da darp edildiği, ev sahibinin yere düşüp başından yaralandığı bildirildi.

olayın gelişimi:

İddiaya göre saat 18.00 sıralarında başlayan tartışma mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kısa süreliğine sonlandırıldı. Ardından ev sahibi Enver A. ikinci kattaki dairesine çıkarak tüfeğini aldı. Balkona çıkıp sokağa yönelen ev sahibi, sokakta bulunan kiracıya doğru ateş açtı ve saçmaların göğsüne isabet etmesi sonucu Kılıçhan Şahin ağır yaralandı.

yaralanma, hastane sevki ve şüphelinin durumu:

Ağır yaralanan Şahin, ailesi tarafından önce özel araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı; yolda karşılarına çıkan ambulansa alınarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Kılıçhan Şahin hayatını kaybetti. Olay sonrası tedaviye alınan şüpheli Enver A.'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması şüphesi bulunduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Civarda bulunan bir evin güvenlik kamerasına silahlı saldırı anının yansıdığı, görüntülerin delil niteliğinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Jandarma ekipleri olay yerinde ve çevrede incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında ifadelerin alınması, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi ve olayın seyriyle ilgili teknik-tıbbi sonuçların beklenmesi öngörülüyor.

SİLAHLI SALDIRI ANI ÇEVREDE BULUNAN BİR EVİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.