Bayburt'ta cebe gizlenmiş 1 kilo 31 gram metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, bir kişinin üzerinde yapılan aramada 11 paket halinde toplam 1 kilo 31 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

operasyon detayları:

Yapılan aramada, şüphelinin vücudunda ve giysisinde özel bir düzenek içinde saklandığı tespit edilen uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen maddenin miktarı ve paketleme biçimi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemeleriyle kayıt altına alındı.

hukuki süreç:

Şüpheli S.M. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen S.M., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAYBURT’TA 1 KİLO 31 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ