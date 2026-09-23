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Bayburt'ta Pablo'nun da katıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Bayburt'ta narkotik ekiplerinin operasyonunda 20 ekstazi, 12,66 gram skunk ve 3,40 gram kokain ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bayburt'ta Pablo'nun da katıldığı operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha ve analiz çalışmaları kapsamında bir şüphelinin aracı ve üzerinde arama yaptı.

Aramaya katılan narkotik dedektör köpeği Pablo ile gerçekleştirilen tatbikat ve aramada ekipler, şüphelinin üzerindeki ve aracındaki bölümlerde arama yaptı ve madde tespit etti.

Ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonda 20 ekstazi hap, 12,66 gram skunk ve 3,40 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler kolluk birimlerince kayıt altına alındı ve delil olarak muhafaza edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, saha çalışmaları ile analizlerin eş zamanlı yürütülmesinin ve dedektör köpeklerinin kullanımının, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesinde etkin rol oynadığını vurguladı.

BAYBURT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAYBURT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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