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Bayrağı öpmesi iz bıraktı: Miran'a il milli eğitim müdüründen ziyaret

Elazığ'da Türk bayrağını öpüp alnına koyan 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat'ı İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ziyaret etti ve hediyeler verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayrağı öpmesi iz bıraktı: Miran'a il milli eğitim müdüründen ziyaret

Elazığ'da bir görüntü ülke gündeminde yer etti:

Çatalçeşme İlkokulu koridorunda arkadaşlarıyla oynarken duvardaki Türk bayrağını fark edip öpen 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolatın o anları, güvenlik kamerası görüntüleriyle kayda geçti. Kısa sürede sosyal medyada ve basında geniş yankı bulan görüntüler, öğrencinin davranışının toplumda olumlu karşılandığını gösterdi.

il milli eğitim müdürünün ziyaretinin detayları:

Görüntülerin yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün okulun yolunu tuttu. Gün, okul idaresi, sınıf öğretmeni ve öğrencilerle bir araya gelerek Miran'ı tebrik etti. Ziyarette minik öğrenciye çeşitli hediyeler takdim edildi ve davranışından dolayı teşekkür edildi.

mesaj ve teşekkürler:

Aziz Gün, okul yönetimine ve öğretmenlere emeği için teşekkür ederek sözlerine şu şekilde değindi: 'Okulda bulunmamızın sebebi, içimizi çok ısıtan bir davranıştır. Geçtiğimiz hafta Miran, okulun girişindeki bayrağa hafif temasta bulunuyor. Temasta bulunduktan sonra gidip bayrağı öpüyor. İşte içimizi ısıtan bu'.

Ziyaret sırasında okul yetkilileri, öğrencinin davranışının eğitim ortamında örnek teşkil ettiğini vurguladı. Müdürün hediyeleri ve okulun gösterdiği ilgi, Miran'ın o anının yalnızca kısa bir görüntü değil, aynı zamanda okul topluluğunda paylaşılan değerlerin bir yansıması olduğunu gösterdi.

Olay, eğitim camiasında ve toplumda değerlerin, küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dair bir hatırlatma niteliği taşıdı.

KOŞARKEN DURUP BAYRAĞI ÖPMÜŞTÜ

KOŞARKEN DURUP BAYRAĞI ÖPMÜŞTÜ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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