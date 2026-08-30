Dolar 48,2262 +0,47%
Euro 55,8597 -0,64%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.023,64 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Bayrağın yanını boş bırakma tartışması: Balıkesir'de AK Parti'den sert tepki

Mehmet Aydemir, 30 Ağustos kutlamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının Türk bayrağının yanına asılmamasını millet iradesine saygısızlık olarak nitelendirdi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bayrağın yanını boş bırakma tartışması: Balıkesir'de AK Parti'den sert tepki

Bayrağın yanını boş bırakma tartışması: Balıkesir'de AK Parti'den sert tepki

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında şehir merkezinde dalgalanan Türk bayrağının yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafının asılmamasına tepki gösterdi. Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetiminin tutumunu açık bir saygısızlık olarak değerlendirdiğini söyledi.

Tepkinin gerekçesi:

Aydemir, 30 Ağustos'un milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin ilan edildiği bir gün olduğunu vurguladı. Buna göre, bayrağın yanını boş bırakmanın basit bir ihmal olmadığını; bunun devletin en üst makamına ve milletin oylarına yönelik bir görmezden gelme girişimi anlamı taşıdığını belirtti. Aydemir sözlerinde bu tavrı millet iradesine yapılan açık bir saygısızlık olarak nitelendirdi ve uygulamayı sert sözlerle eleştirdi.

Müdahale ve sonrasında yaşananlar:

Aydemir, durumu fark eden AK Parti teşkilatlarının özellikle AK Parti Gençlik Kollarının hızlıca harekete geçtiğini açıkladı. Yapılan müdahale sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı, bayrağın yanına çekilerek yerine asıldı. İl başkanı, bu adımı şehrin birlik ve devlet geleneğine uygun bir hamle olarak değerlendirdi.

Konuşmasında Balıkesir'in tarihine ve duruşuna atıfta bulunan Aydemir, kentte birlik ve beraberliğin korunmasının önemine işaret etti. Ayrıca, devlet makamlarının siyaset üstü bir çizgide ele alınması gerektiğini savunarak benzeri olaylara izin verilmeyeceğini ifade etti.

BALIKESİR&#039;DE TÜRK BAYRAĞININ YANINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN&#039;IN FOTOĞRAFI ASILMAMASINA TEPKİ

BALIKESİR'DE TÜRK BAYRAĞININ YANINA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFI ASILMAMASINA TEPKİ

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump Venezuela petrolüyle stratejik rezervleri doldurma sözü verdi
images

Erhürman Girne'de batan yolcu gemisiyle ilgili son durumu açıkladı
images

Milletin zafer günü: 30 ağustos'un mesajları
images

Zafer bayramı konuşmasında Girne'deki feribot kazasına başsağlığı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Niğde'de 30 ağustos coşkusu: meşalelerle 104. yıl fener alayı

Batman'da spor salonu yangını: bakan Şimşek'in yeğeni hayatını kaybetti

Erciyes’te donma tehlikesi geçiren kişi ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı

Arnavutköy'de gece yarısı iş yerine kurşunlama: şüpheliler yakalandı, biri tutuklandı

TREND HABERLER

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu