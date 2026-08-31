Bayramiç'te rüzgârın etkisiyle hızla yayılan orman yangınına müdahale sürüyor

yangının başlangıcı ve yayılımı:

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Yiğitler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın saat 16.20 sıralarında başladı. İlk gözlemlere göre alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve çevredeki bitki örtüsünü tehdit eder hâle geldi.

müdahale çalışmaları:

Bölgeden gelen ihbarın ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak amacıyla eş zamanlı olarak havadan ve karadan müdahale gerçekleştiriyor; çalışmaların koordineli şekilde devam ettiği bildirildi.

durum ve risk değerlendirmesi:

Müdahale ekipleri yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Rüzgârın sürmesi durumunda ateşin yeni alanlara sıçrama riski bulunduğu için ekipler hem söndürme hem de çevre güvenliğini sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE ÇOKTAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.