Eski futbol kulübü başkanı ve tartışmalı isim Oral Çelik hayatını kaybetti

ölümü:

Türkiye kamuoyunda adı çeşitli tartışmalarla anılan Oral Çelik, Ankara’daki evinde istirahat ettiği sırada rahatsızlandı. Beyin kanaması teşhisi konulan Çelik (67), Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik hayatını kaybetti.

hayatı ve iddialar:

1959 yılında Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Girmana Mahallesi’nde doğan Çelik, öğrenim gördüğü Turan Emeksiz Lisesi’nde Mehmet Ali Ağca ile yakın arkadaşlık kurdu. Çelik’in adı, 1979’da gazeteci Abdi İpekçi suikastı soruşturmasında Mehmet Ali Ağca ile birlikte anıldı. Aynı dönemde Malatya’da gerçekleşen bazı eylemlerle ilgili iddialar da Çelik’in adını gündeme taşıdı; olayların ardından yurt dışına çıktığı bildirildi.

yurtdışı bağlantıları ve suikast iddiaları:

12 Eylül darbesinin ardından Çelik’in, Mehmet Ali Ağca ve Abdullah Çatlı ile Bulgaristan ve İsviçre’de bir araya geldiği belirtildi. 30 Mart 1981 tarihindeki Papa II. Jean Paul suikast girişiminde de adı anıldı. 1985 yılında İsviçre’de Abdullah Çatlı ile birlikte yakalanan Çelik, daha sonra serbest bırakıldı. 1996 yılında İtalya’dan Türkiye’ye iade edilen Çelik, Türkiye’de "silahlı çete üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve cezaevinden adam kaçırmak" suçlamalarıyla yargılandı; davalar zamanaşımına uğradığı için beraat etti.

kulüp başkanlığı, siyaset ve yayıncılık:

Siyasi ve hukuki süreçlerin ardından Malatya’ya dönen Çelik, 1998 yılında Malatyaspor Kulübü Başkanlığı’na seçildi. 2002 yılında gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Malatya’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Aynı yıl "Sır'rın Sırrı" isimli kitabını yayımladı ve kamuoyunda farklı alanlarda yer almaya devam etti.

cenaze töreni:

Oral Çelik için Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törenin ardından Çelik, aynı mezarlıkta toprağa verildi.

HAYATINI KAYBEDEN ORAL ÇELİK İÇİN MALATYA ŞEHİR MEZARLIĞI'NDA İKİNDİ NAMAZININ ARDINDAN CENAZE NAMAZI KILINDI.