Hakkari'de çatıda mahsur kalan işçi güvenli şekilde kurtarıldı

ihbar ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çatısında onarım çalışması yapan bir işçinin çatıda mahsur kaldığı tespit edildi.

kurtarma çalışması:

Ekipler kısa sürede müdahaleyi organize ederek çatıda bulunan işçiye ulaştı. Müdahale sırasında ekiplerin koordineli çalışması ve güvenlik önlemleri öne çıktı; mahsur kalan kişi bulunduğu yerden alınarak zemine indirildi.

durum ve sonuç:

Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle olay herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi ve bölgedeki güvenlik kontrolleri sonrasında çalışma normale döndü.

Yetkililer, benzer durumların önlenmesi için çatıda yürütülen onarım ve bakım çalışmalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin önemine vurgu yaptı.

HAKKARİ’DE BİR BİNANIN ÇATISINDA ONARIM ÇALIŞMASI YAPARKEN MAHSUR KALAN İŞÇİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.