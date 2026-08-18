Beşikli'de yılların sessizliği sosyal konağa dönüşüyor

Beşikli Mahalle Konağı'na son hazırlıklar:

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yıllardır kullanılmayan eski okul binası, Pazaryeri Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Yapıda 25 kişilik misafirhane, kafe ve vatandaşların düğün, nişan, kına gecesi ile mevlit gibi özel günlerde kullanabilecekleri çok amaçlı alanlar oluşturuluyor. Belediye ekipleri binada iç düzenleme, altyapı iyileştirmeleri ve erişilebilirlik çalışmalarını sürdürüyor.

mahalle dayanışması ve sosyal yaşam:

Belediye bu dönüşümle atıl kalan bir yapıyı sosyo-kültürel bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. Konak, komşuların bir araya gelip sohbet edebileceği, misafir ağırlayabileceği ve küçük ölçekli etkinlikler düzenleyebileceği bir yaşam alanı olarak planlandı. Mekânın kafe bölümü günlük kullanımda da mahalleye hizmet verecek şekilde tasarlandı.

başkan tekin'in değerlendirmesi:

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, projenin önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca çocuk seslerinin yankılandığı bu binayı yeniden insanlarımızın bir araya geldiği, dayanışmanın büyüdüğü ve güzel hatıraların yaşatıldığı bir mekâna dönüştürüyoruz. Atıl durumda kalan bir yapıyı yeniden ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Tekin ayrıca projenin sosyal boyutuna vurgu yaparak, "Burası sadece bir bina olmayacak. Vatandaşlarımızın düğününde, nişanında, kınasında, mevlidinde kullanabileceği; bir araya gelip sohbet edebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği önemli bir sosyal yaşam alanı olacak. Çalışmalarımızı önümüzdeki ay tamamlayarak konağımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

YILLARDIR ATIL DURUMDAKİ BİNA YENİDEN HAYAT BULUYOR