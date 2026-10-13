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Besni'de şiddetli yağış yolları çökertti, itfaiye ekipleri sahada

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine ve bazı yollarda çökmelere yol açtı; belediye ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 05:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Besni'de şiddetli yağış yolları çökertti, itfaiye ekipleri sahada

Besni'de yaşamı etkileyen sağanak

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

hasar ve su birikintileri:

Vatandaşlardan gelen bildirimlere göre ilçenin farklı noktalarında yollar zarar gördü ve bazı kesimlerde yollar çöktü. Oluşan su birikintileri nedeniyle yaya ve araç trafiğinde güçlükler yaşandı.

müdahale çalışmaları:

Oluşan olumsuzlukların ardından Besni Belediyesi itfaiye ekipleri sahada çalışma yürütüyor. Ekiplerin önceliği su tahliyesi ve çökmelerden etkilenen bölgelerde güvenlik önlemleri almak olarak belirtildi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇENİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA YOL...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ, İLÇENİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA YOL ÇÖKMELERİNE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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