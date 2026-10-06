Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Olayın gelişimi:

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik denetimi icra etti. Denetim anında uygulama noktasından geçen bir motosiklet sürücüsü, ekipleri fark ederek kaçmaya çalıştı. Kaçış anı ve güzergâhı, denetimi havadan yürüten polisin dronuyla saniye saniye görüntülendi.

Denetim ve takip süreci:

Dron görüntüleri üzerinden yapılan takip sonucunda sürücü kısa sürede ekipler tarafından durduruldu. B.A. kimliğindeki sürücünün kontrolü sırasında yapılan incelemede, kullandığı motosikletin çalıntı olduğu ve sürücünün ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu tespit edildi. Havadan sağlanan görüntü desteği, kaçışın güvenli ve hızlı şekilde sonlandırılmasında belirleyici rol oynadı.

Uygulanan işlemler:

Yapılan tespitlerin ardından sürücüye toplam 52.212 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Ayrıca çalıntı motosikletle ilgili adli süreç ve sürücünün belgesiyle ilgili idari işlemler başlatıldı. Olay, dron destekli uygulamaların trafik denetiminde etkinliğini gösteren örneklerden biri olarak kayda geçti.

KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDEREK ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ, POLİS DRONUYLA TAKİP EDİLEREK YAKALANDI.