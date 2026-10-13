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Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

Yüksekova'da aniden bastıran yoğun sis günlük yaşamı zorlaştırdı; görüş yer yer 10 metreye geriledi, meteoroloji ve trafik ekipleri tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 05:05

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 05:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yoğun sis, akşama doğru etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar gerilemesi, özellikle ana arterlerde ulaşımı güçleştirdi.

etkiler ve ulaşım:

Sürücüler, görüşün düşmesi nedeniyle araçlarını daha dikkatli kullanmak zorunda kaldı; birçok araçta dörtlü flaşörleri yakılarak ilerlenirken trafikte yavaşlamalar ve yığılmalar görüldü. Vatandaşlar ise dışarı çıkarken görüş şartlarını göz önünde bulundurarak tedbir aldı.

Havanın soğuması ve aralıklarla devam eden yağışlar, günlük rutinleri etkilerken, yüksek kesimlerde de değişim gözlendi. İlçeye hakim Cilo dağının zirveleri, meteorolojik koşulların etkisiyle beyaz örtüyle kaplandı.

yetkililerin uyarıları:

Meteoroloji yetkilileri ve trafik ekipleri, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın süreceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, görüşün zaman zaman çok düşük seviyelere indiğini vurgulayarak hızın düşürülmesi ve takip mesafesine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

İlçe genelinde devam eden sis ve yağış koşulları nedeniyle yetkililer, özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarı çıkacakların tedbirli olmasını, sürücülerin ise araç ışıklandırma ve güvenlik ekipmanlarını eksiksiz kullanmalarını önerdi.

4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvelerinin karla kaplanması ise bölgedeki mevsimsel değişimin işaretleri arasında gösterildi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR VE ANİDEN BASTIRAN YOĞUN SİS...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DONDURUCU SOĞUKLAR VE ANİDEN BASTIRAN YOĞUN SİS, KENTTE HAYATI ADETA DURMA NOKTASINA GETİRDİ. GÖRÜŞ MESAFESİNİN YER YER 10 METREYE KADAR GERİLEDİĞİ İLÇEDE, SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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